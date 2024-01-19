Политолог Чеснаков оценил влияние выставки «Россия» на повестку

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. В студии ЭИСИ на международной выставке-форуме «Россия» научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков провел очередной эфир с ситуационным анализом главных событий недели.
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