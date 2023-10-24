Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Vice: израильская армия находится на пределе своих возможностей

Vice: израильская армия находится на пределе своих возможностей

Армия обороны Израиля находится уже на пределе своих возможностей. Об этом пишет журнал Vice. Как отмечает издание , возможная наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может занять месяцы и потребует от армии Израиля серьезного присутствия.

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