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Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах

Укрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезах

Артист в черном с эполетами выходит на арену и весь зал встает как один – дети и взрослые, пожилые и молодые.

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