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Невеста

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Истории, где брак становится точкой отсчёта для настоящих чувств

Истории, где брак становится точкой отсчёта для настоящих чувств

Есть в азиатских сериалах отдельная категория сюжетов, которая цепляет с первых минут. Речь о тех случаях, когда герои сначала оказываются связаны узами брака, а уже потом начинают по-настоящему узнавать друг друга.

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