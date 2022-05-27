«Есть два варианта», — в производстве нового «Москвича» помогут китайцы

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подтвердил ранее опубликованные слухи о том, что к производству новых автомобилей «Москвич» могут привлечь китайские компании.
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