Посол Украины назвал необходимый размер помощи от ЕС

Украине требуется больше помощи от стран Европейского союза. По словам бывшего посла Украины в Германии и нынешнего посла страны в Бразилии Андрея Мельника, в этом году правительство Германии выделило на вооружение Украине семь миллиардов евро, однако этой суммы на данный момент недостаточно.