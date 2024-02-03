Посол Украины назвал необходимый размер помощи от ЕС

Украине требуется больше помощи от стран Европейского союза. По словам бывшего посла Украины в Германии и нынешнего посла страны в Бразилии Андрея Мельника, в этом году правительство Германии выделило на вооружение Украине семь миллиардов евро, однако этой суммы на данный момент недостаточно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии