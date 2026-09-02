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Переход на цифровые квитанции и рост тарифов: что изменится в платежах за ЖКХ осенью

Переход на цифровые квитанции и рост тарифов: что изменится в платежах за ЖКХ осенью

С осени 2026 года в сфере ЖКХ вступают в силу важные изменения. Главное нововведение сентября – официальный перевод платежных документов за коммуналку в электронный формат через портал «Госуслуги».

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