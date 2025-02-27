Названы округа Подмосковья — лидеры по темпам роста цен на новостройки

Лосино-Петровский возглавил рейтинг округов Подмосковья по росту цен на жилье В тройку лидеров среди подмосковных округов по темпам роста цен на новостройки за месяц вошли Лосино-Петровский, Дмитровский и Ступино Лосино-Петровский городской округ возглавил рейтинг локаций Московской области по темпам роста цен на новостройки за первый месяц 2025 года.
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