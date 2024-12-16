ФСБ задержала подростков за поджог релейных шкафов в Смоленской области

Троих несовершеннолетних задержали в Смоленской области за поджог релейных шкафов. Как сообщила пресс-служба УФСБ по региону, молодые люди признались, что совершили преступление по заданию, полученному в одном из мессенджеров.
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