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ФСБ задержала подростков за поджог релейных шкафов в Смоленской области

Троих несовершеннолетних задержали в Смоленской области за поджог релейных шкафов. Как сообщила пресс-служба УФСБ по региону, молодые люди признались, что совершили преступление по заданию, полученному в одном из мессенджеров.

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ЛЛ
Людмила Лепаева
Показной суд по телевизору другие подумают
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