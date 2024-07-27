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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пофигизм Глушенкова помогает ему играть на высочайшем уровне в топ‑матчах». Григорян о хавбеке

«Пофигизм Глушенкова помогает ему играть на высочайшем уровне в топ‑матчах». Григорян о хавбеке

В двух первых матчах за «Зенит» хавбек сделал по дублю. «Глушенкову надо пойти на контакт с Карпиным, нужно проявить инициативу.

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