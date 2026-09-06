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Царьград

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"Зеленский подписал себе смертный приговор": Баранец рассказал о роковом шаге Украины. Такого не простят

"Зеленский подписал себе смертный приговор": Баранец рассказал о роковом шаге Украины. Такого не простят

Владимир Зеленский "подписал себе смертный приговор", который может быть приведён в исполнение, если Украина действительно начнёт охотится за гражданскими самолётами на территории России.

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