Алекс Маркес выиграл спринт Гран При Малайзии MotoGP

Crash.netВ Малайзии завершилась спринтерская гонка MotoGP в рамках Гран При Малайзии. Уик-энд начался с квалификации, в которой с разницей в несколько секунд дважды был обновлён рекорд трассы — новое достижение записал на свой счёт Франческо Баньяя с результатом 1:57.