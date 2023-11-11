Алекс Маркес выиграл спринт Гран При Малайзии MotoGP

Crash.netВ Малайзии завершилась спринтерская гонка MotoGP в рамках Гран При Малайзии. Уик-энд начался с квалификации, в которой с разницей в несколько секунд дважды был обновлён рекорд трассы — новое достижение записал на свой счёт Франческо Баньяя с результатом 1:57.
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