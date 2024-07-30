В Ленобласти возбудили дело после незаконной вырубки березы и ольхи

Ущерб оценили в 41 697 рублей Жителям Ленобласти напомнили, что рубка деревьев на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) запрещена и является уголовно наказуемой, сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по природным ресурсам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии