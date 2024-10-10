«Захватили мирных жителей и держат в школе интернате»: Ужасы окупации в Судже

Глава Суджанского района Александр Богачев сообщил информационному агентству ТАСС, что на оккупированных территориях украинские солдаты удерживают гражданских лиц, которые остались там, в интернате города Суджи.
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