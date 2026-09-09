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Метро Москвы продлят до Красногорска, Химок, Мытищ, Балашихи, Одинцово и Ленинского округа

Метро Москвы продлят до Красногорска, Химок, Мытищ, Балашихи, Одинцово и Ленинского округа

Метро протянется в семь районов Подмосковья, где проживает около трети населения области.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах продлить столичный метрополитен за пределы МКАД.

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