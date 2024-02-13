ФНС заинтересовалась сотрудничеством компаний с самозанятыми

Налоговая оптимизация, по мнению ведомства, выглядит следующим образом: изначально человек был штатным сотрудником, затем стал самозанятым, но продолжил получать деньги от бывшего работодателяС конца 2023 года в несколько раз увеличилось число запросов налоговиков к компаниям, которые используют труд самозанятых, пишут «Ведомости».