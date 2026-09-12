Новый сезон «Битвы поколений» станет реваншем для проигравших ранее участников

На телеканале МУЗ-ТВ выходит пятый сезон шоу «Битва поколений». Его назвали «Новый вызов», потому что проект станет реваншем для участников, которым не повезло на предыдущих выступлениях.
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