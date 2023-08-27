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Ларионов о связи хоккея с оперным театром: «Мне интересна работа режиссера, дирижера. Когда приглашает Гергиев, слежу за его коммуникацией с оркестром»

«Мне интересна работа режиссера, дирижера. Я об этом говорил. Для меня важен не спектакль или игра, а работа за кулисами.

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