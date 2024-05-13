Основы пенсионных баллов и их расчет Ирина ОрлонскаяПенсионный балл, или индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), является показателем, определяющим размер будущей страховой пенсии гражданина.
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