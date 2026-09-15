Вторая в России установка по переработке гексафторида урана заработала в Зеленогорске⁠⁠.

Переводить химически агрессивный гексафторид урана в безопасную оксидную форму теперь можно на двух российских площадках.
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