В расписании поездов МЦК от «Зорге» и «Хорошёво» появятся «окна»

Начиная с субботы, 18 мая, ежедневно на станциях Московского центрального кольца (МЦК) в связи с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и необходимостью пропускать поезда дальнего следования через пути МЦК временно изменится график движения поездов.
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