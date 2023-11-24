ЦАХАЛ уничтожит найденную в больнице «Аш-Шифа» в Газе инфраструктуру ХАМАС

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари выступил с информацией о сроках, до наступления которых будет удерживаться больницы «Аш-Шифа», расположенная на территории сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии