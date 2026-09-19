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СахПресс

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Детей госпитализировали после ужина в лагере «Юбилейный» на Сахалине

Детей госпитализировали после ужина в лагере «Юбилейный» на Сахалине

В детском лагере «Юбилейный» выясняют причины ухудшения самочувствия у воспитанников. Накануне после ужина несколько детей пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту.

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