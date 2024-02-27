Соцсети ждут судьбоносного приговора Верховного Суда США

В США Верховный суд рассмотрит два ключевых дела, которые могут изменить интернет. Одно из них касается вопроса, должны ли штаты, такие как Техас и Флорида, иметь больше контроля над социальными медиаплатформами и их контентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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