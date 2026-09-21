Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

692 подписчика

Единение россиян вокруг флага и Путина, стабильность КПРФ и смелость ЛДПР: Политологи выделили главное на выборах в Госдуму

Единение россиян вокруг флага и Путина, стабильность КПРФ и смелость ЛДПР: Политологи выделили главное на выборах в Госдуму

Администрация президента и правоохранители сработали хорошо, обеспечив порядок и безопасность при голосовании, уверены экспертыВыборы в Госдуму девятого созыва прошли достойно: без громких скандалов, массовых нарушений, с рекордной явкой избирателей (59,32%) и убедительной победой партии власти — у «Единой России» по результатам обработки 97,36% протоколов 57,96% голосов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым