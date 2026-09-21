Единение россиян вокруг флага и Путина, стабильность КПРФ и смелость ЛДПР: Политологи выделили главное на выборах в Госдуму

Администрация президента и правоохранители сработали хорошо, обеспечив порядок и безопасность при голосовании, уверены экспертыВыборы в Госдуму девятого созыва прошли достойно: без громких скандалов, массовых нарушений, с рекордной явкой избирателей (59,32%) и убедительной победой партии власти — у «Единой России» по результатам обработки 97,36% протоколов 57,96% голосов.