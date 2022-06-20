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4K OLED, 138 Гц, HDR, HDMI 2.1 и стереодинамики. Игровой монитор Asus ROG PG48UQ выйдет в ближайшее время

4K OLED, 138 Гц, HDR, HDMI 2.1 и стереодинамики. Игровой монитор Asus ROG PG48UQ выйдет в ближайшее время

В начале года во время выставки CES 2022 компания Asus представила два игровых монитора серии ROG Swift, которые получили экран 4K OLED-панелей: PG48UQ и PG42UQ.

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