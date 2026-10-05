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В Алтайском крае продолжает расти средняя зарплата

В Алтайском крае продолжает расти средняя зарплата

По итогам семи месяцев 2026 года среднемесячная заработная плата в Алтайском крае достигла 70 838 рублей — рост составил 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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