Известная британская поговорка гласит: «Когда в доме надо навести порядок — зовут женщину». Первая женщина — президент Мексики Клаудия Шейнбаум через скорое время приступит к исполнению своих обязанностей.
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