«Выходишь замуж, он погибает - получаешь 8 лямов»: риэлтор поделилась с женщинами «схемой заработка» на участниках СВО

И это началось очень давно,в СССР такое же практиковали.Не хотелось бы обидеть риэлтеров,но как говорят бизнес ничего личного ,хотя бизнес как раз личный и есть.

brigadier21 Snytsarienko

Просто найти бойца - совсем без пользы, должен быть официальный брак, а это затруднительно, бойцы раз в год приезжают в отпуск на 2 недели. А потом опять фронт, а там связь стабильно хреновая (если вообще есть), как она с ним связываться будет - вопрос из вопросов. Так-что это скорее из разряда хотелок, грубых, циничных, в духе капитализма, но хотелок.