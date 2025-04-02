БлокнотРУ Циничная, даже бесчеловечная схема заработка для женщин, появилась в Сети. Одна блондинка, шепелявя, судя по всему, из-за перекаченных губ, спрашивает у другой: «Вот мне уже за 30.
«Выходишь замуж, он погибает - получаешь 8 лямов»: риэлтор поделилась с женщинами «схемой заработка» на участниках СВО
Комментарии
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ге
галина еличева
И это началось очень давно,в СССР такое же практиковали.Не хотелось бы обидеть риэлтеров,но как говорят бизнес ничего личного ,хотя бизнес как раз личный и есть.
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11 час.
brigadier21 Snytsarienko
Просто найти бойца - совсем без пользы, должен быть официальный брак, а это затруднительно, бойцы раз в год приезжают в отпуск на 2 недели. А потом опять фронт, а там связь стабильно хреновая (если вообще есть), как она с ним связываться будет - вопрос из вопросов. Так-что это скорее из разряда хотелок, грубых, циничных, в духе капитализма, но хотелок.
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10 час.
Александр Батт
Коммунодеморатия плодит циников. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых. Подробности на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
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2 час.
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