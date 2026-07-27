Расчёты БПЛА ВС России поразили силы и НРТК ВСУ в ДНР

В Минобороны России заявили, что расчёты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» поразили силы, наземные робототехнические комплексы (НРТК) и боевиков ВСУ в населённом пункте Сергеевка в ДНР.
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