Кевин Дюрэнт: «Жду встречи с Ирвингом на площадке. Ванвлит и Адамс здоровы. Счастлив за них, особенно с учетом их любви к баскетболу»

« Хьюстон » и « Даллас » проводят две встречи в Китае в рамках «предсезонки» НБА . В первой игре на площадку в составе «Рокетс» вышли разыгрывающий Фред Ванвлит, пропустивший весь прошлый сезон, и центровой Стивен Адамс , не игравший с января.