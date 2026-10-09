Кевин Дюрэнт: «Жду встречи с Ирвингом на площадке. Ванвлит и Адамс здоровы. Счастлив за них, особенно с учетом их любви к баскетболу»

« Хьюстон » и « Даллас » проводят две встречи в Китае в рамках «предсезонки» НБА . В первой игре на площадку в составе «Рокетс» вышли разыгрывающий Фред Ванвлит, пропустивший весь прошлый сезон, и центровой Стивен Адамс , не игравший с января.
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