"Мы тебя и всю твою семью зарeжем": Мигранты засыпают угрозами инвалида СВО избитого в Санкт-Петербурге

Интересная жизнь с Vera Star Фото: kuban.kp.ru Наверняка многие в курсе событий которые произошли на днях в Санкт-Петербурге, когда двое абу-бандитов напали на ветерана CBO после того как он сделал им замечание о неправильно припаркованном автомобиле прямо на тротуаре.