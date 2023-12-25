"Мы тебя и всю твою семью зарeжем": Мигранты засыпают угрозами инвалида СВО избитого в Санкт-Петербурге

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Чурбанам отбить все органы, включая яйца, чтобы они всю оставшуюся жизнь ( довольно короткую) работали на аптеку!
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2 час.
Андрей Равдин
Надо обязательно найти авторов письма к матери ветерана и тоже привлечь к ответственности. Скорее всего это отмороженные хохлы, до которых можно будет добраться только после окончания СВО.
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24 мин.
gamix Анатолий Глазырин
Надо обязательно им вставить им максимальный счёт за все медицинские услуги и моральный вред.
Ответить
27 сек.

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