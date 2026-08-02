Опытный таёжник прошёл путём Усольцевых и рассказал пугающие вещи

Опытный таёжник и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш лично прошёл маршрутом, которым могла двигаться пропавшая семья Усольцевых, и подтвердил: даже бывалый путешественник в этих местах рискует потерять ориентацию.
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