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Царьград

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Опытный таёжник прошёл путём Усольцевых и рассказал пугающие вещи

Опытный таёжник прошёл путём Усольцевых и рассказал пугающие вещи

Опытный таёжник и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш лично прошёл маршрутом, которым могла двигаться пропавшая семья Усольцевых, и подтвердил: даже бывалый путешественник в этих местах рискует потерять ориентацию.

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