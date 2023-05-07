Минцифры РФ поручили составить перечень наиболее востребованных госуслуг для новых регионов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ наряду с главами новых субъектов до 1 июня текущего года составить стандарты и перечень наиболее востребованных государственных услуг для присоединенных территорий.
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ наряду с главами новых субъектов до 1 июня текущего года составить стандарты и перечень наиболее востребованных государственных услуг для присоединенных территорий.
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