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Минцифры РФ поручили составить перечень наиболее востребованных госуслуг для новых регионов

Минцифры РФ поручили составить перечень наиболее востребованных госуслуг для новых регионов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ наряду с главами новых субъектов до 1 июня текущего года составить стандарты и перечень наиболее востребованных государственных услуг для присоединенных территорий.

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