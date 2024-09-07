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GR: на востоке швейцарских Альп обнаружены 2000-летние римские укрепления

GR: на востоке швейцарских Альп обнаружены 2000-летние римские укрепления

В Швейцарии археологи нашли римский военный лагерь, построенный в первом веке до нашей эры. Остатки фортификаций легионеров Римской империи находятся на высоте 2200 метров в швейцарских Альпах недалеко от границы с Италией.

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