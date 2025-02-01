Россия делает следующий шаг после "Орешника". Европе и скандинавам не понравится

А толку от этих новых ракет, если продолжаем жевать сопли? Почему до сих пор не уничтожены пути доставки ГСМ и вооружения на Украину: погранпереходы, мосты, туннель?

Арсен Межлумов

«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны» (цитата из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» грузинского поэта Шота Руставели). Надо положиться на наше высшее военно-политическое руководство, действующее ответственно в интересах России, без всяких «почему?» со стороны не обладающих должной информации обывателей. На войне не задаются вопросами «почему?» и «зачем?», а на войне беспрекословно выполняют приказы начальства, даже если они кажутся исполнителям не совсем правильными или вообще неправильными и, прежде всего потому, что у исполнителей нет той полноты информации, что есть у начальства, принимающего решения.