Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    Похоже, если ничего не поменяется и хозяйничать будут жиды, России-матушке наступит капец....Все активы группы...
  • Иван Иванов
    Шел только третий год СВО.... слов нетВсе активы группы...
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    НАТО готово или нет, это дело НАТО. А вот готовы ли мы к новой войне? Только уже с применением массированных ракетных...Война начнётся с ...

Россия делает следующий шаг после "Орешника". Европе и скандинавам не понравится

Россия делает следующий шаг после "Орешника". Европе и скандинавам не понравится

Россия сделала следующий шаг после применения "Орешника" по Днепропетровску.

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Комментарии
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Назин Владимир
А толку от этих новых ракет, если продолжаем жевать сопли? Почему до сих пор не уничтожены пути доставки ГСМ и вооружения на Украину: погранпереходы, мосты, туннель?
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13 час.
veselyshko veselyshko
Слава Велика Русия!
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11 час.
Арсен Межлумов
«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны» (цитата из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» грузинского поэта Шота Руставели). Надо положиться на наше высшее военно-политическое руководство, действующее ответственно в интересах России, без всяких «почему?» со стороны не обладающих должной информации обывателей. На войне не задаются вопросами «почему?» и «зачем?», а на войне беспрекословно выполняют приказы начальства, даже если они кажутся исполнителям не совсем правильными или вообще неправильными и, прежде всего потому, что у исполнителей нет той полноты информации, что есть у начальства, принимающего решения.
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8 час.
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