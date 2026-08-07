Алматы готовит масштабную программу ко Дню Абая

В Алматы 8 и 10 августа пройдут культурные мероприятия, посвящённые Дню Абая. В городе запланированы концерты, литературные вечера, выставки, творческие встречи, конкурс чтецов и церемония возложения цветов к памятнику великому казахскому поэту, передает inAlmaty.
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