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Алматы готовит масштабную программу ко Дню Абая

Алматы готовит масштабную программу ко Дню Абая

В Алматы 8 и 10 августа пройдут культурные мероприятия, посвящённые Дню Абая. В городе запланированы концерты, литературные вечера, выставки, творческие встречи, конкурс чтецов и церемония возложения цветов к памятнику великому казахскому поэту, передает inAlmaty.

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