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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

1. В США вспомнили, что Россия является ещё и заметным экспортёром рыбы, и даже крабов. Так что теперь эти статьи нашего экспорта включены в американские санкции (ссылка): Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России.

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