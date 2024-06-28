В Кемерове огласили приговор участникам банды

В Кузбассе вынесли приговор шести местным жителям, двое являются участниками банды.Следком региона сообщил, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, покушении на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений и убийстве.