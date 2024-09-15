Чемпион UFC Двалишвили не хочет проводить защиту пояса против Нурмагомедова

Грузинский боец Мераб Двалишвили, который завоевал чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одолев американца Шона О'Мэлли, заявил, что не считает россиянина Умара Нурмагомедова достойным боя за титул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии