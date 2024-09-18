Пентагон серьезно относится к решению Путина увеличить штатную численность ВС РФ

США в последнее время очень внимательно прислушиваются ко всем заявлениям Кремля. Стоило Владимиру Путину только намекнуть на возможные ответные действия Москвы в случае выдачи разрешения Киеву на удары вглубь российской территории, как Вашингтон поспешил отказаться от опрометчивых действий.
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