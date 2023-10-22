smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Мудаки! - Так в Севастополе или в Ставрополе???Подозреваемого в ...
  • Галина Соколова
    Где статья то!?«Вот это да!!!Вот...
  • Аким Воземчук
    Вот же мудила,даже читать не буду,что ни запись то конечный  идиотизм. Запомни иуда, что если Россия один раз дала пи...Вот это поворот. ...

В Белоруссии подсчитали, сколько граждан Украины прибыло к ним с начала СВО

В Белоруссии подсчитали, сколько граждан Украины прибыло к ним с начала СВО

С начала российской спецоперации в Белоруссию въехало более 123 тысяч украинских граждан, по большей части через страны Евросоюза, 22 октября сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх