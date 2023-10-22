В Белоруссии подсчитали, сколько граждан Украины прибыло к ним с начала СВО

С начала российской спецоперации в Белоруссию въехало более 123 тысяч украинских граждан, по большей части через страны Евросоюза, 22 октября сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
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