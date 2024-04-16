Маск подтвердил, что соцсеть Х будет "частично платной" для новых пользователей

Global Look Press/Keystone Press Agency/Sheldon Cooper Предприниматель из США, миллиардер и один из богатейших людей мира Илон Маск подтвердил данные о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к размещению публикаций, закладок, а еще к лайкам и реакциям на другие публикации.