РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Маск подтвердил, что соцсеть Х будет "частично платной" для новых пользователей

Маск подтвердил, что соцсеть Х будет "частично платной" для новых пользователей

Global Look Press/Keystone Press Agency/Sheldon Cooper Предприниматель из США, миллиардер и один из богатейших людей мира Илон Маск подтвердил данные о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к размещению публикаций, закладок, а еще к лайкам и реакциям на другие публикации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх