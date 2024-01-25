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В Турции отправились на ужин в пещеру. Как выглядит обстановка необычного ресторана Uranos, чем угощали и сколько мы заплатили за ужин

В Турции отправились на ужин в пещеру. Как выглядит обстановка необычного ресторана Uranos, чем угощали и сколько мы заплатили за ужин

Куда нас привезли!? Похоже на вход в какие-то катакомбы или бункер. Покатав нас на автобусе по местным достопримечательностям, гид-турок повез заселяться в гостиницу.

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