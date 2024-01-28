Судьба Украины при действующем киевском режиме весьма печальна. С таким заявлением выступил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире программы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
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