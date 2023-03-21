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Певица Виктория Дайнеко призналась, что «избивала» артистов на съемках шоу «Маска»

Певица Виктория Дайнеко призналась, что «избивала» артистов на съемках шоу «Маска»

Победительница пятого сезона музыкального телепроекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко приняла участие в съемках шоу «Маска» на канале НТВ, где появилась в образе Феникса.

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