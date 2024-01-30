ПВО перехватила 21 украинский дрон над пятью российскими регионами

Система противоздушной обороны отразила массовую атаку украинских БПЛА на российские регионы. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили в воздухе и перехватили 21 беспилотник ВСУ самолетного типа на территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей.
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