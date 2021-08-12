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Перепись нашла в Москве дачи с курами, козами и теплицами

Перепись нашла в Москве дачи с курами, козами и теплицами

Казалось бы, какая живность, какие картошка-овощи на столичном асфальте? Но выяснилось, что по количеству частных хозяйств Москва опережает Сахалин, Мурманскую и Магаданскую области, а также Камчатский край, сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорстата.

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