Перепись нашла в Москве дачи с курами, козами и теплицами

Казалось бы, какая живность, какие картошка-овощи на столичном асфальте? Но выяснилось, что по количеству частных хозяйств Москва опережает Сахалин, Мурманскую и Магаданскую области, а также Камчатский край, сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорстата.