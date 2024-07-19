Осужденный экс-замглавы челябинского минстроя скрывал свои многомиллионные доходы с помощью родителей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля, ФедералПресс. Суд Челябинской области взыскал с бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина 11 млн рублей – именно столько стоит имущество, которое он приобрел на неподтвержденные доходы.
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