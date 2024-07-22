Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Samarium
    Как только этот " херой" заговорит, то тут же у него оторвется  тромб....жизнь ведь так непредсказуема.  Вот он и зак..."Надеюсь, министр...
  • Юрий Кушнарев
    а какая разница? Суть одинакова -бред голимый.Темнейший на глаз...
  • Vasily Golov
    в Интернете есть долгота и широта.Google  постарался с координатами.Никто и не заметить,как все схватили на всякий сл..."Надеюсь, министр...

Темнейший на глазах меняет геополитическую историю и расклады...

Темнейший на глазах меняет геополитическую историю и расклады...

Только тупой хохол думает, что сидя на трубе он будет шантажировать москаля! Только тупой гейропеец думает, что он может отказаться от дешевого газа в надежде, что эта русня сдохнет от голода.

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Комментарии
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ev
elena volkova
Основной массе людей сколько ни дай, всё мало. Вот бы государство подсуетилось и доплачивало за лежание на диване ... И все равно найдутся недовольные малыми выплатами
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3 час.
Александр Денисов
Ну дай бог к 30-му году что то и постоят... если карты ляжут...
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2 час.
Юрий Кушнарев
а какая разница? Суть одинакова -бред голимый.
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6 мин.

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